Французская полиция задержала около 20 человек перед саммитом G7

В результате попадания фейерверка, выпущенного со стороны демонстрантов, четверо полицейских получили легкие ранения. Об этом сообщили местные СМИ.

Более 4 тысяч представителей государств-участников Группы семи примут участие в саммите во французском городе Биарриц. Переговоры продлятся до понедельника, их приоритетной темой станет борьбу с неравенством во всех его проявлениях — территориальным, социальным, гендерным.

Безопасность участников саммита будут обеспечивать более 13 тысяч полицейских и жандармов, а также военные. Власти Франции, председательствующей в этом году в G7, беспокоятся не только о террористичсекой угрозе, но и о том, во что могут вылиться протесты, которые уже традиционно запланировали антиглобалисты.

К «антисаммиту», который, как правило, сопровождается беспорядками, на этот раз собираются присоединиться «желтые жилеты», чьи демонстрации также часто заканчиваются столкновениями с силами правопорядка.

Россию перестали приглашать на подобные саммиты из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.