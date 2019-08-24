Столичных бюджетников по некоторым данным вынуждают прийти на согласованный митинг по случаю Дня российского флага

Власти намерены обеспечить высокую явку людей на проспект Сахарова, где помимо митинга пройдет еще и концерт.

Руководителей целого ряда бюджетных предприятий попросили «отнестись с пониманием» к призыву прийти на провластную акцию и обеспечить необходимую явку. Скриншоты электронных писем обнародовали в середине недели.

Судя по содержанию мейлов, которые были отправлены руководителям организаций, принадлежащих Москве, им было предписано заполнить определенную квоту по явке своих сотрудников. Порой – за участие в мероприятии обещают отгулы, сотрудников призывают брать на акцию друзей и членов семьи. О принуждении бюджетников к посещению митинга-концерта сообщает «Медуза» со ссылкой на своих читателей.

Так, первокурсник филиала Московского политехнического университета в Коломне уверяет, что отказываться от участия в мероприятии без уважительных причин руководство вуза предостерегло. Среди получивших установку — учителя московских школ и госслужащие. Педагогам говорят, что от школы митинг должен посетить хотя бы один человек: «Очень попросили не подводить и выразить пожелание к участию. Сказали, что всех, кто будет, потом поощрят дополнительно».

Формально организаторами сегодняшнего митинга являются Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев.