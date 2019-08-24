Россия и Украина, возможно, сегодня начнут обмен граждан, которые находятся под стражей на территории обеих стран

Украинский омбудсмен несколько дней находится в Москве, уполномоченный по правам человека в России вчера летала в Киев. В аппарате Татьяны Москальковой это подтвердили, не уточнив цели визита. На этой неделе СМИ сообщали, что в ближайшие дни на родину могут вернуться украинцы Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк и ещё несколько человек, получивших в России длительные сроки. Их на днях перевезли из мест заключения в Москву в СИЗО «Лефортово».

Киев со своей стороны готов отдать России бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, обвиняемых в дезертирстве из-за событий в Крыму и Евгения Мефёдова — фигуранта дела о беспорядках в Одессе, а также о сепаратизме. Суд на этой неделе изменил Мефёдову меру пресечения, отпустив под залог.

По информации газеты Коммерсант, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев, находящихся под стражей, включая военных моряков. Режиссёра Олега Сенцова и главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в списках нет.

Москва и Киев по некоторым данным договорились об обмене удерживаемых граждан по схеме «33» на «33».