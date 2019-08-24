Сотрудников кладбищ заставляют идти сегодня на митинг-концерт по случаю Дня российского флага

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на одного из работников. Он передал журналистам запись беседы начальника Рогожского кладбища с подчиненными. Мероприятие, организованное при поддержке мэрии, пройдет на проспекте Сахарова. Ранее власти Москвы отказались согласовывать все акции протеста. По словам сотрудника «Ритуала», их заставляли участвовать и в митинге КПРФ «За честные и чистые выборы» 17 августа.