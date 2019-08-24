Норвежские сейсмологи зафиксировали два взрыва 8 августа на военном полигоне под Архангельском

Как сообщает агентство «Рейтер», между ними прошло два часа, второй совпал с резким повышением радиационного фона. В Норвежском сейсмологическом центре считают, что первый взрыв произошел на земле или на воде непосредственно во время испытания ракетного двигателя, а второй взрыв произошел в воздухе — на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сказал «Интерфаксу», что это очередной виток дезинформации. Глава региона также подчеркнул, что последствия инцидента не несут никакой угрозы. Между тем, по сведениям «Новой газеты», Архангельская областная больница, куда ранее привезли пострадавших, оказалась заражена радиацией. При взрыве погибли 5 сотрудников «Росатома» и двое военнослужащих.