Глава Центробанка Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Марк Карни заявил, что мир стал слишком зависим от американской экономики, роль развивающихся рынков растет, а использование доллара несет риск мировой финансовой системе. Карни сказал это на встрече в США с главами центробанков других стран. Агентство «Рейтер» отмечает, что он считался одним из основных претендентов на пост главы МВФ вместо Кристин Лагард, однако ему не удалось заручиться поддержкой со стороны большинства стран Европы