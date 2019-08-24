Экипаж самолета «Сухой Суперджет» в Татарстане отменил вылет в Москву из-за обнаруженной неисправности

Это произошло уже после того, как пассажиры поднялись на борт. Представитель аэропорта «Бегишево» накануне вечером сообщил «Интерфаксу», что пилоты запустили двигатели, затем их остановили и высадили пассажиров. Слухи о том, что возник запах гари, он опроверг. Из-за прибытия резервного самолета рейс «Аэрофлота» отложили на 5 с половиной часов.

В мае «Сухой суперджет» при приземлении в «Шереметьево» загорелся. Погиб 41 человек.