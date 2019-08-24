Роспотребнадзор не выявил у членов Мосгоризбиркома инфекций, переносчиками которых могут быть клопы

Ведомство запросило информацию у главы комиссии Валерия Горбунова о мерах защиты от насекомых. Как сообщил глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков, такой ответ он получил из Роспотребнадзора. Ранее Чиков попросил проверить Мосгоризбирком на наличие клопов и других паразитов после того, как в июле охранники вынесли из здания юриста ФБК Любовь Соболь вместе с диваном. Она отказывалась покидать здание из-за отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму. Член комиссии Дмитрий Реут сказал, что диван вынесли для того, чтобы вытряхнуть клопов.