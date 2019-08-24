Биржевые индексы США по  показали снижение на 2,5%-3%, на фоне очередного витка торговой войны с Китаем

Китай сегодня объявил об ответных пошлинах на американские товары объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные тарифы на 5 тысяч наименований вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. Это ответ на решение США ввести в те же сроки пошлины в 10% на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов. Трамп уже заявил, что примет ответные меры и приказал всем американским компаниям немедленно искать альтернативу китайскому рынку.