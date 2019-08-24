Во Франции сегодня стартует саммит G7

Встреча лидеров ведущих стран будет происходить на фоне «антисаммита» — протестных акций, которые собираются провести антиглобалисты при участии «желтых жилетов».

Более 4 тысяч представителей государств-участников Группы семи примут участие в саммите во французском городе Биарриц. Переговоры продлятся до понедельника, их приоритетной темой станет борьбу с неравенством во всех его проявлениях — территориальным, социальным, гендерным. Безопасность участников саммита будут обеспечивать более 13 тысяч полицейских и жандармов, а также военные. Власти Франции, председательствующей в этом году в G7, беспокоятся не только о террористичсекой угрозе, но и о том, во что могут вылиться протесты, которые уже традиционно запланировали антиглобалисты. К «антисаммиту», который, как правило, сопровождается беспорядками, на этот раз собираются присоединиться «желтые жилеты», чьи демонстрации также часто заканчиваются столкновениями с силами правопорядка.

Россия не входит в Большую семерку. В Кремле ранее заявляли о том, что возвращение к этому формату не является самоцелью для страны, поскольку многие вопросы эффективнее решать в рамках G20.