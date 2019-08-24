Столичных бюджетников по некоторым данным вынуждают прийти на согласованный митинг по случаю Дня российского флага
Столичных бюджетников по некоторым данным вынуждают прийти на сегодняшний согласованный митинг по случаю Дня российского флага. Власти намерены обеспечить высокую явку людей на проспект Сахарова, где помимо митинга пройдет еще и концерт.
Руководителей целого ряда бюджетных предприятий попросили «отнестись с пониманием» к призыву прийти на провластную акцию и обеспечить необходимую явку. Скриншоты электронных писем обнародовали в середине недели. Судя по содержанию мейлов, которые были отправлены руководителям организаций, принадлежащих Москве, им было предписано заполнить определенную квоту по явке своих сотрудников. Порой – за участие в мероприятии обещают отгулы, сотрудников призывают брать на акцию друзей и членов семьи. О принуждении бюджетников к посещению митинга-концерта сообщает «Медуза» со ссылкой на своих читателей. Так, первокурсник филиала Московского политехнического университета в Коломне уверяет, что отказываться от участия в мероприятии без уважительных причин руководство вуза предостерегло. Среди получивших установку — учителя московских школ и госслужащие. Педагогам говорят, что от школы митинг должен посетить хотя бы один человек: «Очень попросили не подводить и выразить пожелание к участию. Сказали, что всех, кто будет, потом поощрят дополнительно».
Формально организаторами сегодняшнего митинга являются Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев.