Правительство Белоруссии представит на утверждение Александру Лукашенко проект программы интеграции с Россией

Правительство Белоруссии 27 августа представит на утверждение президенту Александру Лукашенко проект программы интеграции с Россией. Как заявил белорусский премьер Сергей Румас, парафировать программу планируется в начале сентября на встрече с его российским коллегой Дмитрием Медведевым. Как уточнил Румас, в программе действий заложен принцип «две страны — один рынок». По этой программе к 1 ноября должны быть подготовлены около 28 «дорожных карт».