Уполномоченный по правам человека в  России сегодня, возможно, встречалась в киевском СИЗО с Кириллом Вышинским

Уполномоченный по правам человека в России сегодня, возможно, встречалась в киевском СИЗО с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Как передает украинское издание «Вести», Татьяна Москалькова пыталась убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался. Адвокат Вышинского Андрей Доманский факт встречи не подтвердил, но и не опроверг. При этом он выразил мнение, что «для обмена нужны правовые основания, которые сейчас отсутствуют».