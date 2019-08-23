В Чечне открыта новая мечеть

Как уверяют в республике, она самая большая в Европе. Торжественная церемония прошла сегодня (вчера) в городе Шали. Первоначально предполагалось, что мечеть будет носить имя Рамзана Кадырова. Однако, выступая на открытии, глава Чечни объявил, что название будет другим.

Мечеть может одновременно принять более 30-ти тысяч молящихся, а с учетом прилегающей территории площадью более 5-ти гектаров здесь смогут одновременно молиться почти 100 тысяч верующих, — сообщает ГТРК «Грозный». При этом всё население города Шали едва превышает 50 тысяч.