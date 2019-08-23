Deutsche Bank выплатит штраф свыше 16 миллионов долларов для закрытия дела о незаконном найме родственников чиновников из России и Азии. В США по этому поводу велось расследование о нарушении Закона о коррупции за рубежом. В обмен на трудоустройство банк мог получать содействие от государства в бизнесе.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам подсчитала, что негласные преференции родственникам госслужащих и чиновников из России и ряда стран Азии позволили заработать Deutsche Bank более 10 миллионов долларов. Коррупционная схема, когда в обход традиционных и довольно жестких практик найма в Deutsche Bank с 2009 по 2012 годы выгодно трудоустраивались те, кому при иных условиях занять должность было бы проблематично, получила огласку.

Например, один из нанятых таким образом в России, показал столь плохие результаты, что hr-специалист заявил об ущербе от найма сотрудника для банка в целом. Среди прочего ранее утверждалось о приеме на работу дочери российского замминистра финансов. После положительного решения вопроса о ее трудоустройстве в офис в Лондоне, на одном из документом о выпуске евробондов на сумму 2 миллиарда евро, появилась подпись позаботившегося о своем чаде родителя. Сотрудники Deutsche Bank, как утверждается, не раз фабриковали записи, скрывавшие подобного рода коррупционные практики.

Банку удалось урегулировать претензии, не признав своей вины, но и не отрицая очевидные нарушения.