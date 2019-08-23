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Эксклюзив Эха 21:12, 23 августа 2019

В КПРФ не связывают снятие Колмагорова с выборов в Мосгордуму с призывом Яшина голосовать за него

В КПРФ не связывают снятие Владислава Колмагорова с выборов в Мосгордуму с призывом главы муниципального района «Красносельский» Ильи Яшина голосовать за него. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты Московской городской Думы по 8 округу от КРПФ Вадим Кумин.

«Получилось так, что Владислав не дошел до выборов. Конечно, можно говорить о конспирологических теориях, потому что все как-то уж очень вовремя и компактно, и одно событие за другим: вдруг Яшин, и тут же из МВД, череда событий для двух дней действительно очень насыщенная. Но здесь ситуация есть как есть», — сказал он.

В.Кумин добавил, что отстранение от выборов кандидатов от КПРФ не вызывает должного внимания общественности.

«Напомню, что по либеральным кандидатам от «Яблока», например, сняли трех, и какой был шум. Мы сейчас уже имеем трех снятых, шума практически нет. Коммунисты, мол, там сами разбирайтесь. Общественность по этому поводу реагирует значительно меньше», — сказал он.

Ранее кандидат в Мосгордуму от КПРФ Владислав Колмагоров снялся с выборов. Есть информация о том, что это произошло в связи с тем, что его кандидатуру поддержал в рамках стратегии «умное голосование» незарегистрированный кандидат Илья Яшин.

Полицейские должны понести ответственность за неоправданное применение силы во время разгонов акций протеста в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты Московской городской Думы по 8 округу от КРПФ Вадим Кумин.

«Здесь трактовку дал Геннадий Зюганов, мне особенно добавить нечего – налицо явное превышение полномочий. Спровоцировано оно ли нет – это уже другой вопрос. Но то, что правоохранительные органы перешагнули необходимый барьер – это очевидно. За это нужна ответственность, предусмотренная законом. Думаю, что полицейские и те, кто организовывал это, должны ответить за свои действия «, — сказал он. В.Кумин объяснил жесткие задержания в ходе протестных акций желанием представителей силовых структур «побить зажравшихся москвичей».

«Приехали ребята из регионов, Росгвардия продемонстрировала региональное присутствие здесь. Ну а некоторым нравится побить москвичей зажравшихся. Мне трудно объяснить это по-другому. Произошли общественные столкновения, они нуждаются в прекращении. Все ясно и очевидно всем сторонам, теперь нужно садиться за стол и искать решения в новой Мосгордуме», — сказал он.

Несогласованные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошли в столице 27 июля и 3 августа. В общей сумме во время протестов были задержаны более 2300 человек. После акций Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках» в центре Москвы.



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