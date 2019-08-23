«Альянс врачей»: Сокращение ставок в российских больницах связано с выполнением майских указов

Сокращение ставок в российских больницах связано с выполнением майских указов. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя по развитию регионов профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина.

«Все упирается в, так называемые, майские указы. Организаторам здравоохранения очень выгодно, если их сотрудники работают на три ставки. Потому что они получают, соответственно, примерно 60 тысяч рублей. Значит, «дорожная карта» выполняется. Они отчитались – и все замечательно. Они и не заморачиваются на тот счет, что доктора работают на износ, жертвуют своим здоровьем и, в конце концов, вынуждены писать заявление об увольнении», — сказала она.

А.Тарабрина призвала российских врачей обращаться в профсоюз за защитой своих трудовых прав.

«Я хочу обратиться ко всем докторам, в частности, к хирургам из Нижнего Тагила, и сказать, что они всегда могут обратиться к нам через соцсети, телефоны выложены на нашем сайте, в том числе, лидера Свердловской области. Я призываю их не предпринимать крайние меры, не доводить себя до увольнения, а обратиться в профсоюз, мы придем на помощь», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что из больницы в Нижнем Тагиле Свердловской области одновременно увольняются все хирурги. Причиной стала высокая нагрузка и низкие зарплаты, сообщает агентство «Все новости» со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

Главврач больницы Олег Николаев комментировать массовое увольнение подчинённых не стал.