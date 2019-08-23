Посольство США в Москве запросило срочный консульский доступ к Полу Уилану

Гражданина США и еще нескольких стран в России обвиняют в шпионаже. Американские дипломаты встревожены плохим самочувствием Уилана.

Сегодня суд продлил арест американцу до 29-го октября. По словам адвоката обвиняемого, Владимира Жеребенкова, версия о провокации преступления находит всё больше подтверждений.

В ходе заседания Уилану стало плохо, пришлось вызывать «скорую». Позже адвокат Жеребенков сообщил, что следователь поддержал просьбу Уилана о проведении хирургической операции по поводу грыжи.