Вашингтон намерен объявить об ответных мерах на увеличенные Китаем ввозные пошлины на американские товары

Вашингтон намерен в ближайшее время объявить об ответных мерах на увеличенные Китаем ввозные пошлины на американские товары. Дональд Трамп уже призвал уже призвал компании из США искать альтернативы китайскому рынку. Новый виток торговой войны между двумя странами привел в движение биржи.

Дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью 75 миллиардов долларов в год не останутся без ответа. В Белом доме сегодня объявят о своей реакции на шаги Пекина. В КНР несколько часов назад заявили, что в два этапа, с 1 сентября и 15 декабря пошлины возрастут — будет введена 5% пошлина на поставки сои и нефти из Соединенных Штатов, а на американские автомобили вновь вернется пошлина в 25%. Цены на нефть обвалились на эскалации торговой войны Китая и США, Brent подешевела до $58,76 за баррель. Рубль и рынок акций в России сдают позиции после новости о китайских пошлинах. Трамп в твиттере был весьма резок: «Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая пока они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью миллиарды долларов. Этому необходимо положить конец. Нам не нужен Китай». Американским компаниям предписано немедленно начать искать альтернативы Китаю, в том числе, по возвращению бизнеса и производства в США. Ранее Трамп пообещал с 1 сентября ввести 10%-ные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $300 млрд в год.

Ведущие китайские компании на этом фоне уже приступили к поиску партнеров, способных заменить американских поставщиков.