Биатлонист Александр Логинов отказался заключать новый контракт и требует изменить его условия

Один из лидеров российской сборной по биатлону Александр Логинов отказался заключать новый контракт и требует изменить его условия. Недовольство высказывают и другие спортсмены, в частности, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. Биатлонистам не нравится то, что им разрешат выделить всего одно место на экипировке для размещения логотипа личного спонсора. Также они высказывают недовольство тем, что в минувший сезон несколько раз были вынуждены сами оплачивать дорогу к месту сборов или соревнований. Правление Союза биатлонистов в ближайшие дни рассмотрит вопрос недовольства спортсменов. Это подтвердил ТАСС президент союза Владимир Драчев.

Биатлонисты пытаются подстраховать своё материальное положение, отказываясь подписывать контракт с Союзом биатлонистов России. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Мне кажется, наша команда подстилает солому, с учётом того, что первые места в сезоне по традиции, видимо, достанутся другим спортсменам. Нужно сейчас, на берегу, выбить для себя максимум. Вообще, ситуация смешная, с моей точки зрения, потому что и Логинов, и те люди, которые с ним, должны больше ориентироваться на подготовку к сезону. По-моему, лучше пытаться обыграть Йоханнес Бё и Мартена Фуркада», — сказал он.

Лидер сборной Александр Логинов отказался заключать с Союзом биатлонистов контракт, требуя изменить его условия. Недовольство по поводу соглашения высказали еще несколько ведущих спортсменов. Претензии биатлонистов главным образом вызвал пункт о том, что каждому спортсмену выделят всего одно место на экипировке для размещения логотипа личного спонсора. Спортсмены требуют фиксированную сумму выплат от спонсоров СБР.