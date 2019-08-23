Власти Архангельской области подтвердили, что у одного из врачей нашли радиоактивный цезий-137

Медик работает в больнице Архангельска, куда доставили несколько пострадавших после взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Чиновники утверждают, что врач получил дозу радиации по другой причине.

Радиоактивный нуклид выявили в мышечной ткани врача Архангельской областной больницы. В Федеральном медико-биологическом агентстве заключили, что цезий-137 попал в организм медика через еду. Доводы специалистов озвучила министр здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова. По её словам врач получил дозу радиации не из-за контакта с пострадавшими на полигоне. Между тем медики той же больницы на условиях анонимности рассказали ряду СМИ, включая Новую газету и Медузу, о том, что врачей не предупредили о радиационном заражении пострадавших при взрыве возле посёлка Нёнокса под Северодвинском. По словам коллеги медика, у которого нашли цезий, в медцентре у него интересовались, куда он ездил в последние годы. Он сказал, что был в Таиланде. Где Таиланд – там и Япония ответили ему и предположили что медик там цитата «наелся фукусимских крабов». К приёму заражённых радиацией пострадавших врачи не были готовы, подтвердила BBC физик-ядерщик, научный сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям Ирина Шрайбер.

Не меньше 90 человек контактировали с пострадавшими, которые получили по словам медиков большую дозу радиации, это сообщили русской службе BBC врачи Архангельской областной больницы. По их словам, приёмное отделение целый час после того как туда привезли трёх человек с полигона оставалось открытым. Там были другие пациенты и поступали новые больные. Дезактивацию помещения военные провели только через два дня, демонтировав установленную там ванну. Поскольку она фонила. Президент Путин получает полную и достоверную информацию о последствиях инцидента под Северодвинском, сообщил сегодня его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он исключил ситуацию, при которой глава государства может быть не в курсе чрезвычайных ситуаций в стране.

Взрыв на полигоне в Архангельской области прогремел 8 августа, погибли пять сотрудников Росатома. В госкорпорации заявили, что ЧП произошло при работах с реактивной установкой.

В России при любых испытаниях отчет перед начальством важнее качества работ. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала писатель Людмила Улицкая.