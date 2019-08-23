В Петербурге полностью потушили один из самых сильных пожаров за последние годы

В результате пострадало несколько человек, выгорело более 4 тысяч квадратных метров.

Пожар на складе свечей в Петербурге тушили более суток. К работам привлекли вертолёт и даже специальный пожарный поезд. Сейчас, как сообщает ТАСС, возгорание полностью ликвидировано. Это был один из самых пожаров в городе за последнее время, сказал «Эху Москвы» представитель регионального МЧС Андрей Литовка.

Напомним, пожар вспыхнул накануне днём в промзоне на востоке Петербурга. Там загорелось четырехэтажное здание, внутри которого хранились свечи. Близлежащую территорию быстро заволокло дымом, поэтому работников из соседних зданий – всего их набралось около 200 человек – срочно эвакуировали. Тем не менее, два человека серьезно пострадали: оба они до сих пор находятся в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом.

На месте пожара работает специальная лаборатория. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе она не зафиксировала.