Министр культуры Владимир Мединский назвал дипломатическим триумфом подписание пакта Молотова-Риббентропа

В эти дни отмечается восьмидесятилетие этого события, после которого началась Вторая мировая война. В своей статье на сайте государственного агентства РИА Новости он пишет, что нужно обсуждение обстоятельств и последствий заключения пакта.

«Пакт Молотова-Риббентропа» невозможно назвать дипломатическим триумфом СССР. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист и историк Николай Сванидзе.

При этом нынешние власти умалчивают о том, что Советский Союз был нацелен на дружбу с Германией, — подчеркнул Николай Сванидзе.