Совбез ООН провел экстренное заседание по требованию Китая и России

Оно было связано с потенциальной угрозой со стороны США.

ТЕКСТ Внеочередное заседание совета безопасности ООН прошло под названием «угрозы международному миру и безопасности». Причиной стали заявления американских официальных лиц о планах по разработке и размещению в Азии крылатых ракет средней дальности на фоне выхода Вашингтона из договора РСМД.

Выходя из соглашения, США заявили, что намерены заключить новый договор с Россией, но уже с участием Китая в качестве третьей стороны. В связи с этим в июле американская делегация проводила консультации с российским МИДом в Женеве. Китай, при этом, не только не изъявлял желания вступать в подобный договор, но категорически опроверг такую возможность.

Созывая заседание, Москва и Пекин надеялись убедить Японию, Южную Корею и Автралию не размещать у себя американские ракеты. Но, как заявил и.о. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, убедить в этом союзников США не удалось.

Представитель США в ООН Джонатан Коэн все претензии российской стороны отверг. Перевод РБК.

Коэн также подчеркнул, что Китай построил более двух тысяч ракет средней дальности.

Уже сегодня днем Владимир Путин по итогам заседания Совета безопасности России сказал, что ответ на действия США должен быть симметричным.

Первый зампред думского комитета по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле. По его словам, для США это будет более болезненным, чем размещение ракет при советской власти на Кубе.