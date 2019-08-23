Россия и Украина корректируют списки удерживаемых лиц для предстоящего обмена

Сегодня в Киев приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. О том, что обмен может состояться в ближайшие дни, заявляют обе стороны. В частности, заявил об этом Владимир Зеленский.

Россиянин Сергей Долженков, осужденный на Украине, отказался участвовать в обмене. Другой гражданин России Евгений Мефедов согласен, — рассказал РБК адвокат Валентин Рыбин.

Ранее Рыбин говорил, что в обмене могут принять участие еще двое россиян – Александр Баранов и Вадим Одинцов.

Предстоящий обмен заключенными – это результат долгой работы с обеих сторон, — заявил «Эху Москвы» украинский политолог Вадим Карасев.

Возможный обмен показывает готовность Киева вести конструктивный диалог, — считает редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

По словам Мартынова, основные разменные вопросы еще впереди. К примеру, за Олега Сенцова Россия, скорее всего, назовет отдельную цену.