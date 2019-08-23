Лефортовский суд Москвы продлил до конца октября арест американцу Полу Уилану, которого обвиняют в шпионаже

Сегодня в суд вызывали скорую помощь. Врачи не стали госпитализировать Уилана. Фельдшер оказала ему помощь и уехала. Уилан неоднократно жаловался на плохое самочувствие. Напомню, свою вину он не признает. В России ему грозит до 20 лет заключения.



Версия о провокации преступления находит все больше подтверждений, — сказал РБК адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Напомним, по версии ФСБ, Пол Уилан был задержан в конце прошлого года с флешкой с секретными данными.