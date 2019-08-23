Последняя иностранная компания, по некоторым данным, решила отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100

Мексиканский перевозчик «Интерджет» ищет покупателя на свой парк российских лайнеров, — утверждает газета «Ведомости».

У «Гражданских самолетов Сухого» вполне вероятно вскоре может не остаться ни одного иностранного клиента. Лишь каждый четвертый из 22 лайнеров в парке мексиканской компании поднимается в воздух, остальные – не менее полугода простаивают. «Ведомости» со ссылкой на трех человек, близких к «Объединенной авиастроительной корпорации», Минтрансу и осведомленного в делах «Гражданских самолетов Сухого» специалиста отмечают: Interjet желает продать все лайнеры российской марки, хотя один самолет уже был поврежден и пущен на запчасти. Пор другим данным, продадут две трети парка. Причина — якобы тяжелое финансовое состояние Interjet: обвалился песо, подорожал керосин, конкурентная борьба на рынке идет не самым успешным образом. Хотя еще 3-4 года назад мексиканская авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом «суперджетов» с налетом до 9 часов в сутки. Теперь же лайнеры, которые мексиканской стороне в свое время были проданы с огромным дисконтом 6 миллионов долларов за экземпляр, попросту простаивают.

Мексиканцы, оперирующие лайнерами, заявили, что отказываться от Sukhoi Superjet 100 и возвращать их производителю, не планируют. Изменение интенсивности эксплуатации связали с общим ухудшением экономической конъюнктуры на рынке перевозок. Впрочем ранее о неоднозначном отношении к самому типу лайнеров было сказано много. В конце прошлого года полеты семи SSJ-100 остановил единственный их европейский эксплуатант — ирландская Cityjet. Причиной называлось долгое ожидания запчастей. На это жаловалась арендующая лайнеры Brussels Airlines. Разработка лайнера началась в 2000, уже в путинские годы, коммерческая эксплуатация пошла в 2011 году. Но первый же демонстрационный полет в 2012-м в Индонезии обернулся трагедией. Погибли 45 человек. Тем не менее, создатели самолета рассчитывали на крупные поставки за рубеж: до 2024 года — всего 300 самолетов для российских компаний и 500 для иностранных. Однако к апрелю 2019 года компания произвела только 186 самолетов.

А затем произошла катастрофа в Шереметьево, когда рейс Москва — Мурманск совершил экстренную посадку и загорелся на полосе. Погибли люди. Имиджевый проект российского лайнера таковым, судя по всему не стал. Даже в парке российских авиакомпаний налет Superjet в 2–3 раза ниже, чем у иностранных моделей.

Ранее вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявлял, что аварии с лайнером Sukhoi Superjet 100 имеют «экстраординарный характер», а «претензий к самолету как к техническому средству нет».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что верит в будущее Sukhoi Superjet 100.

Далеко не все представители российского руководства настроены столь оптимистично. Ранее с критикой в адрес российских лайнеров выступила Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации говорила, что Sukhoi Superjet 100 не годится ни на что, кроме выкачивания денег.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 не пользуются популярностью в мире из-за недостатков в конструкции и трудности в обслуживании. Об этом «Эху Москвы» сказал гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

По словам Горбачева, в отличие от «Суперджетов», запчасти для иностранных самолетов поставляются оперативно.



Некоторые прохожие на улицах столицы отмечали, что не уверены в конкурентоспособности российских самолетов, но в профессионализме российских пилотов они не сомневаются. Это показал опрос, проведенный корреспондентом «Эха Москвы».