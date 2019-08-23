Второй за день борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту Геленджика

Как сообщил «Интерфаксу» гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, сейчас производится высадка пассажиров, после чего самолет отправится в обратный рейс. По одной из версий, причиной экстренной посадки стал перегрев двигателя.

Ранее в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку Эрбас А320 той же авиакомпании, следовавший из Тель-Авива. При посадки пострадало колесо шасси. Ни в том, ни в другом случае пострадавших не было.