Нападающий сборной России и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов дисквалифицирован за употребление кокаина

Нападающий сборной России и обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован за употребление кокаина. Международная федерация хоккея отстранила спортсмена от участия в играх на 4 года.

Двукратный чемпион мира в составе сборной нашей страны и бронзовый призер чемпионата этого года дисквалифицирован с 13 июня. Воспитанник хоккейной школы «Трактора» попался на допинг-тесте – в пробе спортсмена, взятой во время мирового первенства в Словакии, обнаружили кокаин. Дисквалификация 27-летнего хоккеиста распространяется на матчи под началом Международной федерации хоккея и КХЛ, а это значит, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине он, скорее всего, пропустит. Впрочем, как сообщил в комментарии ТАСС президент IIHF Рене Фазель, у одного из ведущих игроков «Вашингтон Кэпиталз» еще имеется возможность подать апелляцию на дисквалификацию. Однако о том, есть ли в этом смысл, Фазель распространяться не стал, уточнив лишь, что Заслуженный мастер спорта России и обладатель Ордена Почета, которого иногда называют «Кузя» или «Гарри Поттер», всегда может присоединиться к социальной программе НХЛ по реабилитации от наркотиков. В РУСАДА наказание для Кузнецова назвали стандартным – оспаривать произошедшее пока никто не стал.

Будет ли Кузнецов отстранен от участия в играх под эгидой НХЛ неизвестно, впрочем в лиге сообщили, что не считают кокаин веществом, улучшающим работоспособность. В Федерации хоккея России уже пообещали принять в отношении россиянина все необходимые по кодексу ВАДА меры.