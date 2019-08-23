Обмен заключенными между Россией и Украиной не затронет Олега Сенцова и Кирилла Вышинского

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который планируется провести в конце августа, не затронет украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. По сведениям «Коммерсанта», их имен нет в списках на обмен. «Коммерсантъ» пишет, что Москва передаст Киеву 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене писало накануне РБК со ссылкой на источники. Издание отмечало, что обмен Вышинского пройдет «по особой схеме».