Китай увеличит на 25% и 5% ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти

Как сообщается на сайте Министерства финансов КНР, пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря этого года. В Китае эти меры называют вынужденным шагом в ответ на одностороннюю политику и торговый протекционизм США. На этих новостях курс рубля и основные российские фондовые индексы сегодня усилили снижение. В итоге евро на бирже торгуется на уровне 73 рубля, доллар – 66.

Дополнительные пошлины на американский импорт оцениваются на общую сумму $75 млрд в год.