Хоккеиста Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года. Решение принято Международной федерацией хоккея

В организме спортсмена обнаружен кокаин. Кузнецов с 2014 года выступает в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз», а также является одним из лидеров сборной России по хоккею.



На Чемпионате мира в Словакии в составе сборной России Кузнецов стал бронзовым призером, а выступая за «Вашингтон», выиграл Кубок Стенли. У НХЛ и Международной федерации хоккея нет единого допингового кодекса, поэтому пока сложно сказать, как скажется дисквалификация на карьере игрока за рубежом.