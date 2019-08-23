Новый авиаинцидент с самолетом «Уральских авиалиний». Летевший из Тель-Авива аэробус А320 со второй попытки совершил аварийную посадку в Сочи. По предварительным данным, произошло разрушение пневматики левого основного колеса шасси. На борту находилось 160 пассажиров. По сведениям ТАСС, никто не пострадал. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Самолет той же авиакомпании 15-го августа совершил жесткую посадку в Подмосковье на кукурузном поле. Причиной стало попадание птиц в двигатель.