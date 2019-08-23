Скандал в российском биатлоне. Лидер сборной Александр Логинов отказался заключать с Союзом биатлонистов контракт, требуя изменить его условия. Недовольство по поводу соглашения высказали еще несколько ведущих спортсменов.

Конфликт разгорелся в межсезонье. Условиями контракта помимо Александра Логинова – он, напомню, в прошлом сезоне занял второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону — недовольны также Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков. Они в отличие от лидера сборной контракт подписали, но могут попытаться его расторгнуть до начала сезона, пишет сайт championat.com. Претензии биатлонистов главным образом вызвал пункт о том, что каждому спортсмену выделят всего одно место на экипировке для размещения логотипа личного спонсора. Остальные спонсоры Союза биатлонистов. В такие жёсткие условия спортсмены попадать не хотят и требуют фиксированную сумму выплат от спонсоров СБР. Он в ответ пригрозил не допустить к международным соревнованиям тех, кто не подписал соглашение или намерен его разорвать. Это грозит тем, что на этапах Кубка мира или чемпионате мира сборная, оставшись без ведущих биатлонистов, не сможет бороться за высокие места ни в личных гонках, ни в эстафетах. Глава Союза биатлонистов Владимир Драчёв назвал нездоровым ажиотаж вокруг недовольства контрактами. Сегодня лидер сборной Логинов, завтра Иванов. Спортсмены могут меняться, но должна быть система», уверяет Драчёв.

Союз биатлонистов России во вторник рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов.