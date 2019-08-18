Компания, которая эксплуатирует российский «Сухой Суперджет 100» может продать практически все свои лайнеры

Единственная иностранная компания, которая эксплуатирует российский самолет «Сухой Суперджет 100» может продать практически все свои лайнеры или большую их часть. Как пишет газета «Ведомости», это связано с тяжелым финансовым состоянием мексиканской компании Интерджет. В настоящее время перевозчик оперирует 22 самолетами. В компании «Гражданские самолеты Сухого» сказали ТАСС, что мексиканские коллеги не намерены отказываться от самолета, прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что самолеты «Сухой суперджет 100» со временем будут становиться все лучше и лучше.

Самолеты «Сухой Суперджет 100» не пользуются популярностью в мире из-за недостатков в конструкции и трудности в обслуживании. Об этом «Эху Москвы» сказал гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 не пользуются популярностью у авиакомпаний из-за недостатков конструкции и задержек в поставках запчастей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

«На сегодняшний день это пока еще немножко сыроватая машина, несмотря на то, что ей уже практически 30 лет. Там слишком много зарубежных комплектующих: там и Boeing, и Airbus понапихано. Это означает сложности в эксплуатации, сложности в обслуживании: к сожалению, мы еще никак не можем наладить поставку запасных запчастей и материалов. На «Суперджет» их иногда могут прождать и месяц, и полтора. Это самая главная проблема», — сказал он.

В.Горбачев отметил, что, в отличие от Superjet, запчасти для крупных зарубежных самолетов поставляются гораздо более оперативно.

Ранее газета «Ведомости» написала о том, что последний зарубежный эксплуатант самолетов «Сухой Суперджет» выставил их на продажу. По данным издания, из 22 лайнеров в парке мексиканской компании «Интерджет», регулярно летают лишь шесть.

В то же время, в компании «Гражданские самолеты сухого» заявили, что речь не идет об отказе от самолетов «Сухого» и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота «Интерджет».

По словам Горбачева, в отличие от «Суперджетов», запчасти для иностранных самолетов поставляются оперативно.