Адвокат Максим Пашков: По делу «Нового величия» заявлено ходатайство о проверке возможных совпадений

По делу «Нового величия» заявлено ходатайство о проверке всех возможных совпадений между Русланом Даниловым и Родионом Зелинским. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Максим Пашков.

«Мы заявили ходатайство о проверке этих данных следственным путем, его нужно изучать, суд одобрил требование и должен исследовать доводы», – сказал он.

Также М.Пашков добавил, что это дело – вариант «полицейской провокации», но доказать это неимоверно сложно, так как стандарты достаточно высокие и находятся «за гранью разумного сомнения», – пояснил адвокат.

Кроме того, М. Пашков отметил, что в связи с появлением нового свидетеля можно утверждать, что человек, оплачивающий помещение для организации, был сотрудником полиции.

«Свидетель Куницина дала показания, у нее сохранилась вся переписка. Она рассказала, что к ней обращался еще один человек лично, и еще один по WhatsApp, который скинул ей паспорт на имя гражданина Чуваева», — отметил он.

Адвокат отметил, что все эти данные были переданы свидетельницей в отдел полиции, но сотрудники полиции попросили ее эти сведения не разглашать.

Также М.Пашков пояснил, лично сверил данные через Сбербанк Онлайн, и личность Руслана Данилова полностью совпадает с личностью Родиона Зелинского.

Напомним, что очередное заседание по делу «Нового величия» состоится 26 августа.