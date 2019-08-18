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Эксклюзив Эха 15:40, 23 августа 2019

Глава «Альфы»: Законопроект о предоставлении зданий и земель Росгвардии обяжет местные власти следовать положению

Закон необходим, так как местные власти не предоставляют территории для размещения Росгвардия во время чрезвычайных происшествий. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Когда Росгвардия приходит для спасения от пожаров и прочих катастроф, то местные власти зачастую отказывают в размещение людей и предоставлении территорий», — рассказал он.

По словам С.Гончарова, уже существует закон, в котором «сказано, что земля должна предоставляться при террористических операциях, затоплениях, пожарах, стычках и прочих катастрофах». В штатной ситуации местная власть должна ответить на запрос о территории в течение 10 рабочих дней. «Но в экстренных ситуациях согласование возможно и в устной форме», — добавил Гончаров.

Президент ассоциации «Альфа» уверен, что имеющийся закон недостаточно четко сформулирован, а нововведение всего лишь призвано «обязать местные власти следовать тому положению, которые прописаны в законе».

В ведомости разработан соответствующий проект постановления правительства. Он опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.



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