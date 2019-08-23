Китай введет ответные пошлины на американские товары на 75 миллиардов долларов в год
Об этом только что объявлено в Пекине. В частности, с 15 декабря повысятся ввозные пошлины на автомобили и запчасти к ним на 25 и соответственно 5%.
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Об этом только что объявлено в Пекине. В частности, с 15 декабря повысятся ввозные пошлины на автомобили и запчасти к ним на 25 и соответственно 5%.
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С.Пархоменко: Я лучше отношусь к москвичам. Я не считаю, что это стадо, что их можно пасти…