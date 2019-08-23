В Москве люди, облаченные в казачью форму, напали на бездомных рядом с офисом фонда «Справедливая помощь доктора Лизы»

Как сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на сотрудников благотворительной организации, пострадали как минимум четыре человека.

Несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах накануне в Пятницком переулке напали на группу бездомных. В этот день фонд «Справедливая помощь доктора Лизы» проводил свою социальную акцию, бездомные мирно расположились на окрестных на лавочках. Это устроил, видимо, не всех. В ход так называемые казаки пустили баллончики с перцовым газом, буквально поливая «черемухой» собравшихся они сопровождали действо требованиями незамедлительно разойтись прочь. В доступной для себя манере обращения с родной речью. Пострадали как минимум четыре человека, они получили сильные ожоги лица. Как рассказала сотрудница фонда Ася Еремина, агрессию проявили те, кто называет себя казаками и заменяет пеший полицейский патруль. В пресс-службе столичного главка МВД «Таким делам» сообщили, что заявлений по поводу инцидента не поступало. Впрочем, произошедшее подтвердил и один из тех, кто попал под раздачу – он рассказал, что нападавшие без объяснения причин требовали убраться за три секунды, «иначе будут убивать».

Ранее в прессе сообщалось, что столичные власти «на проведение профилактических мероприятий среди бездомных» выделили казакам грант на сумму свыше трех десятков миллионов рублей.