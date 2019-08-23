В «Сухом» не подтверждают информацию о планах мексиканских коллег отказаться от самолета Суперджет

В компании «Гражданские самолеты Сухого» не подтверждают информацию о планах мексиканских коллег отказаться от самолета «Сухой Суперджет 100». Представители компании сказали ТАСС, что прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании Интерджет. В ее собственности находятся более 20 российских лайнеров. О том, что последний зарубежный эксплуатант «Сухого Суперджет 100» выставил на продажу наши самолеты, написала газета «Ведомости».

В любом случае, это не нанесет ущерба российской авиации, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Коммерческая эксплуатация «Сухого Суперджет 100» началась в 2011-ом году.