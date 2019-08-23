Республиканская партии США выпустит в продажу футболки с картой, где Гренландия обозначена как американская территория

Национальный комитет Республиканской партии США выпустит в продажу футболки с картой США, где Гренландия обозначена как американская территория. Таким образом, было решено поддержать идею Дональда Трампа о покупке острова. В комитете предупреждают, что тираж футболок ограничен. Из-за отказа Дании обсуждать вопрос продажи Гренландии, американский президент перенес свой визит в Копенгаген.