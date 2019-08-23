Путин: Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако безопасность страны обязательно будет обеспечена

Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако безопасность страны обязательно будет обеспечена в ответ на планы США разместить новые ракетные системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил сегодня Владимир Путин по итогам совещания совета безопасности России. Президент поручил подготовить меры по симметричному ответу Вашингтону.

По требованию России и Китая, Совбез ООН провел экстренное заседание из-за испытания США крылатой ракеты. Постпред России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что геополитические амбиции Вашингтона провоцируют новую гонку вооружений.



В свою очередь, представитель США Джонатан Коэн претензии российской стороны отверг. Перевод РБК.



По словам Коэна, Китай уже построил более двух тысяч ракет средней дальности.