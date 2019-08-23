Власти официально подтвердили, что у одного из врачей, которые помогали пострадавшим от взрыва ракеты, нашли цезий-137

Власти Архангельской области впервые официально подтвердили, что у одного из врачей, которые помогали пострадавшим от взрыва ракеты, в мышечной ткани нашли радиоактивный цезий-137. Однако, специалисты федерального медико-биологического агентства утверждают, что он попал туда не в результате контакта с пострадавшими, а через продукты, которые врач принимал в пищу. В частности, цезий может накапливаться в рыбе, грибах и водорослях.