Политолог: Возможный обмен пленными между Россией и Украиной говорит о готовности к сближению двух стран

Возможный обмен пленными между Россией и Украиной – это циничный политический торг, который едва ли можно назвать сближением между двумя странами. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог и правозащитник Алексей Мартынов.

Он отметил, что некоторые сближения в контексте отношений Россия-Украина назрели еще в тот момент, когда Украина избрала нового президента. «Стало заведомо ясно, что отношения в каком-то смысле слова могут начаться, если не с чистого листа, то, по крайней мере, без того тяжелого, который был конкретно в контексте отношений Путина, Кремля и Порошенко», — сказал он.

Также А. Мартынов добавил, что основные разменные вопросы еще впереди.

«Есть вопрос об Олеге Сенцове , за которого будет названа какая-то отдельная цена не в ряду тех о ком сейчас идет речь», — отметил он.

По мнению политолога, процесс возможного обмена пленными напоминает «циничный политический торг», который едва ли можно назвать сближением двух стран.

А.Мартынов считает, что конфликт пока не исчерпан, и есть огромное напряжение во взаимоотношениях между странами, хотя можно утверждать, что администрация В.Зеленского готова договариваться по самым острым гуманитарным вопросам.