Ведомости: Последний зарубежный эксплуатант самолетов «Сухой Суперджет» выставил их на продажу

Газета «Ведомости» сегодня написала о том, что последний зарубежный эксплуатант самолетов «Сухой Суперджет» выставил их на продажу. По данным издания, из 22 лайнеров в парке мексиканской компании Интерджет, регулярно летают лишь шесть.

В то же время, в компании «Гражданские самолеты сухого» агентству ТАСС заявили, что речь не идет об отказе от самолетов «Сухого» и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота Интерджет, — сказал представитель компании «Гражданские самолеты Сухого».