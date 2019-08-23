Американцу Полу Уилану, которого обвиняют в шпионаже, сегодня потребовалась помощь медиков

Скорую вызвали в суд, где рассматривалось ходатайство следователя о продлении иностранцу ареста. В госпитализации ему отказали.

В Лефортовском суде Пол Уилан сегодня не раз жаловался на плохое самочувствие. Сотрудников СИЗО он обвинил в нанесении ему травмы. По словам иностранца, обвиняемого в шпионаже, прокуратура о повреждениях знает, но ничего не предпринимает. Уилан заявил отвод прокурору. Он также обвинил ФСБ в нарушении своих прав. Суд отказал в отводе прокурора. Рассмотрение ходатайства следователя о продлении ареста до конца октября вскоре было прервано. Уилан сказал, что испытывает боль, ему трудно участвовать в заседании. Судья распорядилась вызвать скорую. Врач осмотрела обвиняемого, оказала помощь, но забирать в больницу его не стала. Адвокат Владимир Жеребёнков пояснил: у его подзащитного паховая грыжа. Он рассказал, что травму Уилан получил после переезда из одной камеры СИЗО Лефортово в другую. Когда он переносил вещи в новую камеру, у него грыжа обострилась. Адвокат отметил, что условия там, где сейчас находится его подзащитный, лучше, чем были до этого. Следствие по словам Жеребёнкова в ближайшие две недели намерено предъявить окончательное обвинение Уилану. В правоохранительных органах Интерфаксу сказали, что не в курсе по поводу травмы. Безопасность гражданину США и ряда других стран обеспечивают в полном объёме, отметил собеседник агентства.

Уилана задержали в конце прошлого года в отеле Метрополь возле Кремля. У американца, как утверждают в ФСБ, была флешка с секретными данными. Уилан вину отрицает. В случае признания вины в шпионаже ему грозит до 20 лет колонии.