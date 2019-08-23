Алексей Навальный сегодня утром вышел из спецприемника, где отбывал тридцатисуточный административный арест

Общаясь с журналистами, политик поблагодарил тех, кто все это время выходил на акции протеста.

Вопреки некоторым ожиданиям, полиция не стала задерживать Алексея Навального на выходе из спецприемника, как это происходило с некоторыми другими оппозиционерами, которые отбывают уже не первый административный срок. Очередной срок сегодня может получить и независимый кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, который сейчас отбывает административный арест на тридцать суток. Сегодня суд должен рассмотреть протокол об акции 27 июля, где Гудкова обвиняют в организации митинга без подачи уведомления.

Тем временем, Московский городской суд сегодня не удовлетворил жалобу на арест 24-летнего актера Павла Устинова. Его обвиняют в том, что во время разгона акции 3 августа он вывихнул плечо бойцу Нацгвардии. Сам Устинов говорит, что на Пушкинской площади оказался случайно и сопротивления не оказывал.