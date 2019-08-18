Обмен удерживаемых лиц на территории России и Украины может состояться до конца месяца

Об этом сегодня написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. В пользу такого развития событий говорит и появление в Киеве уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая, как сообщило российское посольство, прибыла туда на один день. В Москве в то же время находится украинский омбудсмен Людмила Денисова. Высказался и президент Украины, по словам которого, он лично занимается вопросом обмена, дав понять, что среди тех, кого будут обменивать, есть и украинские моряки, задержанные в Керченском проливе.

Россиянин Сергей Долженков, осужденный на Украине, отказался участвовать в обмене заключенными между странами. Другой гражданин России Евгений Мефедов согласен на этот обмен. Об этом сообщил адвокат россиян Валентин Рыбин. Его слова приводит телеканал РБК.

Ранее Валентин Рыбин сообщал, что в обмене также примут участие россияне Александр Баранов и Максим Одинцов.

Что касается других потенциальных кандидатов на обмен, то среди них не будет украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, — отмечают источники Интерфакса.

Президенты России и Украины начали диалог, и это может привести к положительному развитию отношений между странами. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков:

-Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами — между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определённые контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров. Хочу только напомнить заявление Путина, заявление последних дней, где он говорил об острожном оптимизме, который также можно констатировать в контексте российско-украинских отношений

Ранее о возможном обмене пленными в ближайшее время сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Возможный обмен пленными между Россией и Украиной – это результат долгой работы с обеих сторон. Об этом «Эху» рассказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Если обмен состоится завтра, это может быть символично, поскольку 24 августа Украина отмечает День независимости, добавил Вадим Карасев.

Возможный обмен заключенными между Россией и Украиной показывает готовность Киева вести конструктивный диалог. Такое мнение «Эху» высказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Основные разменные вопросы еще впереди, например, за Олега Сенцова Россия назовет отдельную цену, считает Кирилл Мартынов.