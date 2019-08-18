Карасев: Возможный обмен пленными между Россией и Украиной – это результат долговременной работы двух стран

Возможный обмен пленными между Россией и Украиной – это результат долговременной работы двух стран. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» украинский политолог и директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Я бы сказал так — это пошаговая стратегия, вот первый шаг такой. И в дальнейшем можно надеяться на то, что произойдет или уже сейчас происходит постепенная не в полном объеме, но нормализация двухсторонних отношений Украины и России»,– сказал он.

Также В.Карасев добавил, что подобная стратегия будет способствовать укреплению «нормандского формата» и обретению им новых признаков жизни.

Политолог подчеркнул, что символично и изменение самой терминологии в отношении пленных. Вместо «военнопленных» и «заложников», по словам В.Карасева, применяется термин «взаимоудерживаемые лица».

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, где обсудили совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.