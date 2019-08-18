Росгвардия предлагает предоставить право занимать земли и здания на время выполнения «служебно-боевых задач»

В ведомстве разработан соответствующий проект постановления правительства – он опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Войска Нацгвардии смогут просить у региональных и муниципальных властей безвозмездно предоставлять своим частям объекты недвижимости – постройки и земли на время подготовки и выполнения задач, которые предусмотрены федеральным законом «О войсках национальной гвардии». Ведомство генерала Золотова хочет по требованию получать свободные от прав третьих лиц объекты муниципальной госсобственности. С решениям по таким запросам в Росгвардии тянуть не хотят – на рассмотрение запроса отводят 10 рабочих дней. Есть и особый порядок – вообще без какой-либо бюрократической волокиты – в случаях, когда силовикам нужно будет незамедлительно получить некое здание или участок, допускается даже устный запрос. Письменное подтверждение может последовать и позже, в течение суток. Речь о временном изъятии объектов, необходимых для охраны «общественного порядка и общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и обеспечения режимов чрезвычайного и военного положений».

В Росгвардии после выполнения поставленных задач обещают возвращать земли и здания обратно. Ведомство готово нести расходы по содержанию и коммунальному обслуживанию таких объектов на время их использования.

В Кремле не в курсе инициативы обязать региональные и местные власти предоставлять войскам Росгвардии здания и земли для выполнения служебно-боевых задач, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». На вопрос — насколько в Кремле в курсе инициативы Росгвардии обязать власть предоставлять здания и землю для служебно-боевых задач, Д.Песков сказал: «В Кремле не в курсе».

В проекте постановления правительства РФ на портале публикации проектов правовых актов говорится, что в РФ властям регионов могут разрешить предоставлять здания и земельные участки войскам Росгвардии на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач.